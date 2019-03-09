Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоится 12 марта в театре имени Вахтангова в 10 часов утра. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоится 12 марта в театре имени Вахтангова в 10 часов утра. По словам директора театра Кирилла Крока, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.Свои соболезнования родным и близким Этуша выразили художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас, народная артистка РФ Наталья Селезнева, народный артист России Евгений Князев, сенатор Франц Клинцевич, актер и режиссер Сергей Батаев, актер и режиссер Сергей Жигунов, министр культуры РФ Владимир Мединский.Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в больнице в возрасте 96 лет, передает РИА Новости.