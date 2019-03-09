Лидер оппозиции Хуан Гуайдо возложил ответственность за последствия отключения электричества в Венесуэле на власти страны. В этой связи он призвал к смене действующего руководства Боливарианской республики. С таким призывом политик выступил на митинге в пятницу в Каракасе.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо возложил ответственность за последствия отключения электричества в Венесуэле на власти страны. В этой связи он призвал к смене действующего руководства Боливарианской республики. С таким призывом политик выступил на митинге в пятницу в Каракасе, который прошел на площади Палос-Грандес в районе Альтамира.Гуайдо сообщил, что из-за отключения света, в частности, погибли люди в больницах. Сложившуюся ситуацию политик назвал "настоящим злом", и заявил, что для победы над этим злом необходимо осуществить смену власти.Он отметил также, что не верит заявлениям властей о том, что отключение электричества практически на всей территории страны стало результатом саботажа. "Мы все знаем, что причины — в плохом состоянии энергосистемы страны из-за коррупции в этой сфере", — приводит слова Гуайдо ТАСС.Со своей стороны спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил ранее в пятницу, что Америка не имеет никакого отношения к отключению света в Боливарианской республике. Он предположил, что причина отключения заключается в неудовлетворительном состоянии электросетей страны.Столица Венесуэлы Каракас и большинство штатов страны остались без света в минувший четверг, 7 марта. Это было самое длительное отключение электроэнергии в истории республики.