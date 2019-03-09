Смерть россиянина Александра Винника, находящегося в заключении в Греции, предпочтительнее его выдачи России.

Смерть россиянина Александра Винника, находящегося в заключении в Греции, предпочтительнее его выдачи России. Так считает сам Винник, находящийся за решеткой более 19 месяцев.Винник был арестован в 2017 году во время отдыха в Греции по запросу США. В числе обвинений, предъявленных россиянину, — создание биржи криптовалют, где отмывались деньги, без лицензии и разрешения американских властей. После ареста Винник сразу заявил, что не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют США. Платформа BTC-e была создана легально, ею пользовались 700 тысяч человек и, возможно, кто-то использовал ее для легализации незаконных капиталов.Россиянин считает, что его используют в информационной войне с Россией и согласен на экстрадицию в РФ. Однако греческая сторона рассматривает и вариант выдачи Винника Франции. 26 ноября 2018 года Винник объявил голодовку в знак протеста. На прошлой неделе его перевели в стационар.