В результате стрельбы в кафе в Подмосковье получили огнестрельные ранения три человека. Стрельбу из карабина Сайга открыл владелец кафе, чтобы остановить драку. Всего в больнице оказались пять человек.

В результате стрельбы в кафе в Подмосковье получили огнестрельные ранения три человека. По сообщению пресс-службы областного главка МВД России, инцидент произошел в кафе в городском округе Домодедово: мужчина произвел несколько выстрелов по людям из ружья. По факту произошедшего проводится проверка, передает РИА Новости.Как уточняет ФедералПресс, стрелял владелец кафе "Москва-Юг", в котором началась массовая драка. Причиной стал конфликт мужчин из двух разных компаний, отмечавших 8 марта в этом заведении.Владелец кафе попытался остановить драку, но тоже был избит. Не смог разнять драчунов и его сын. После этого владелец заведения взял карабин "Сайга" и начал стрелять в воздух. Не помогло и это, и мужчина открыл стрельбу по посетителям, целясь по ногам. Сообщается, что после этого драка наконец прекратилась.В полиции сообщение о стрельбе в кафе получили в 4:30 утра. По имеющимся данным, в больнице оказались пять человек: трое с огнестрельными ранениями ног и двое с травмами головы.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в массовой драке на Белореченской улице в Москве. Участники драки использовали ножи и травматическое оружие.