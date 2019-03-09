Внедорожник врезался в разделительное ограждение, едва не вылетев на полосу встречного движения прямо в лоб кортежу президента США, следовавшему на встречу с пострадавшими от действия разрушительных торнадо в Алабаме.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в момент следования кортежа президента США Дональда Трампа по трассе в штате Алабама на юго-востоке страны.По предварительной информации, водитель внедорожника, следовавшего навстречу кортежу, по неустановленной пока причине не справился с управлением и начал смещаться в сторону встречной полосы.В какой-то момент джип врезался в разделительное ограждение, которое и помешало ему оказаться на "встречке".Через мгновение мимо места аварии проследовал автомобиль президента США.Местные СМИ уточняют, что сведений о пострадавших в результате инцидента и реакции правоохранительных органов пока не поступало.Отметим, Дональд Трамп с супругой прибыли в Алабаму, чтобы провести встречу с жителями нескольких населенных пунктов, пострадавших от разрушительных торнадо, бушевавших в минувшее воскресенье, 3 марта.