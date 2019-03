В немецком Мюнхене скончалась бывшая Юная Мисс Вселенная – гражданка Нидерландов Лотте ван дер Зее удостоилась этого титула в 2017 году.

В немецком Мюнхене скончалась бывшая "Юная Мисс Вселенная" – гражданка Нидерландов Лотте ван дер Зее удостоилась этого титула в 2017 году.19-летняя девушка отдыхала с семьей на австрийском лыжном курорте. Родители рассказали, что в ночь перед смертью их дочь встречалась с друзьями, была весела и не жаловалась на здоровье.View this post on InstagramA post shared by LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee) on Mar 7, 2019 at 2:09am PSTУтром модель не вышла к завтраку – выяснилось, что она плохо себя чувствует. Потом у девушки случился сердечный приступ, после чего врачи погрузили ее в искусственную кому, пишет The Sun.Лотте умерла накануне своего 20-летия – 6 марта. Почему у такой молодой девушки случился сердечный приступ, врачи пока не могут сказать.