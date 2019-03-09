Российская Леди Гага увеличила губы филлерами, увлеклась уколами ботокса и покрасилась в брюнетку.

56-летняя эпатажная певица в очередной раз преобразилась до неузнаваемости. Российская "Леди Гага" увеличила губы филлерами, увлеклась уколами ботокса и покрасилась в брюнетку, сообщает "Комсомольская правда". В появившемся накануне видео певица раскрывает перед поклонниками секрет содержимого своей дамской сумочки, роль которой выполняет рюкзак цвета тростникового сахара, покрытый шипами.В нем Агузарова носит несколько олдскульных вещей. Например, кассетный диктофон и кнопочный телефон-раскладушку. Для освещения пути Жанна не расстается с фонариком. Как любая женщина, она носит с собой набор косметики и парфюмерии: помаду, лак, духи, румяна и два вида пудры. Чтобы скрываться от назойливых поклонников — складной кружевной веер. Для защиты от чихающих фанатов — "тигриный бальзам" на травах.В последние годы королева отечественного рок-н-ролла редко появляется на публике, почти не выступает (размер гонорара за ее выступление на корпоративе доходит до трех миллионов рублей) и не дает интервью. Исключение было сделано для читателей модного глянцевого журнала. А летом прошлого года Агузарова поддержала нашу команду на чемпионате мира по футболу, снявшись полностью обнаженной для своей странички в Инстаграм.