Выстрелы прозвучали в 3 часа ночи 8 марта. Неизвестный пять раз выстрелил в воздух и пять — в окна кафе.

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержан хулиган, подозреваемый в стрельбе по окнам кафе в ночь 8 марта, сообщили в региональном управлении МВД. Бармен заведения позвонил в полицию и описал неизвестного. По его словам, выстрелы прозвучали в 3 часа ночи. Неизвестный пять раз выстрелил в воздух и пять — в окна кафе. Полиция задержала 39-летнего местного жителя. Хулигана привлекут к уголовной ответственности.Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Подмосковье. Владелец кафе в Домодедове устроил стрельбу по посетителям, затеявшим драку.