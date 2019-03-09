Женщина не устояла перед соблазном, когда знакомая попросила её снять деньги

Женщина не устояла перед соблазном, когда знакомая попросила её снять деньги65-летняя жительница Волгореченска не досчиталась крупной суммы денег. С её кредитной карты пропали 36 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в полицию.«Правоохранители установили причастность к хищению 40-летней уроженки Шарьинского района. Как оказалось, потерпевшая сама передала кредитку своей давней подруге и сообщила пин-код, чтобы та сняла для неё деньги», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Костромской области.Женщина сняла необходимую сумму для подруги и передала ей деньги. А вот вернуть мобильный кошелёк «забыла».Подозреваемую задержали и доставили в райотдел, где под грузом улик она призналась в содеянном и рассказала, что не смогла устоять перед соблазном воспользоваться оказавшейся в ее распоряжении пластиковой картой.Подозреваемая добровольно вернула подруге все деньги. Уголовное дело передано в суд.