В норвежском Хольменколене проходит 16 этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке на 50 километров классическим стилем одержал российский лыжник Александр Большунов.

В норвежском Хольменколене проходит 16 этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке на 50 километров классическим стилем одержал российский лыжник Александр Большунов.Александр преодолел 50 километров за 2:08.05,3. Александр выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках. Норвежец Симен Хегстад Крюгер проиграл победителю девять десятых секунды. На третьем месте норвежский лыжник Эмиль Иверсен. Затем на финиш пришли ещё два его соотечественника – Эйрик Сведруп Огдаль и Ханс Кристер Холунд.Илья Семиков занял четырнадцатое место. 17-й результат у Алексея Червоткина, на 19 месте Александр Бессмертных. Иван Якимушкин оказался 20-м, Ермил Вокуев – 23-м, а Александр Собакарев пришел на финиш 32-м.