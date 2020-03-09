2 марта российский парусник Крузенштерн причалил в порту аргентинской столицы Буэнос-Айрес. Позади месяцы пути и сотни морских миль. В этом году кругосветная экспедиция барка Крузенштерн посвящена сразу двум большим событиям.

2 марта российский парусник "Крузенштерн" причалил в порту аргентинской столицы Буэнос-Айрес. Позади месяцы пути и сотни морских миль. В этом году кругосветная экспедиция барка "Крузенштерн" посвящена сразу двум большим событиям: 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Девятибалльный океанический шторм и выше — водяной вал — это такая двадцатиметровая волна высотой в семиэтажный дом. Для парусника "Крузенштерн", которому почти 100 лет, — испытание, для команды — проверка. В такие моменты на палубе нет места слабым и туристам.Управление в этих условиях буквально ручное — пеньковые канаты — внатяжку, подростки буквально руками удерживают учебно-парусное судно- это студенты колледжа и курсанты — ветер за 30 метров в секунду уже ломал фок-мачту, но не моряков. За их спинами — 11 тысяч 185 морских миль — это почти половина экватора. Дарья Ульянова – практикантка. Оба деда – капитаны, вот и она решила.Идем по заливу Ла-Плата из Монтевидео в Буэнос-Айрес — это около 300 километров. Ветер гнет судно, кажется, крен очень опасный, но и с таким креном парусник может пройти сотни миль.Редчайшие кадры. Три российских парусника – "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" — встретились в водах Южной Атлантики — это буквально конец мира. 200-мильная парусная регата в честь открытия русскими Антарктиды. Капитан Михаил Еремченко привел "Крузенштерн" первым.Непростая служба у матросов на "Крузенштерне" — подняться на площадку и убрать паруса. Высота мачты — почти 60 метров. Старший боцман Михаил Привалов позвал нас ощутить, каково же под небесами курсантам.Балансировать на высоте матросам приходится по пять-шесть раз на день. Увидел это из космоса в мощный объектив и поздравил курсантов космонавт Олег Скрипочка с МКС — прямой мост.Илья Шестаков — глава Росрыболовства, в его ведении и парусники, и ход экспедиции. Он проинспектировал "Крузенштерн" и остался доволен.Далекий и очень теплый Буэнос-Айрес встретил российских моряков с особым трепетом и уважением — в Аргентине — 300 тысяч русских соотечественников. На борт пригласили ветеранов. Они не хотят, чтобы советские герои и их Победа над фашизмом были забыты или искажены."Очень жаль, что последние десятилетия стирается память о тех героях, о тех людях гражданских, военных и вообще о народе, который обеспечил нам мир", — отметил один из ветеранов.А чуть раньше в Уругвае, в Монтевидео, судно посетили более 7000 гостей. И памятник русским мореплавателям, открывателям Антарктиды, у Уругвайцев в почете.О любви ко всему русскому и к русской истории в Южной Америке, в частности, в Монтевидео, говорит и тот факт, что здесь появился замечательный памятник мореходу Фаддею Беллинсгаузена, и это при том, что к берегам Уругвая Беллинсгаузен даже не подходил.Легендарный парусник "Либерта" пришвартован рядом. Аргентинцы взошли на борт "Крузенштерна". Замминистра иностранных дел Аргентины Пабло Теттоманти был доволен, что ему подарили книгу о русском паруснике "Крузенштерн". Дипломат бережно держал ее в своих руках. В книге этой — подробно и о том, как 200 лет назад русские открыли Антарктиду.