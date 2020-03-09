5 марта в Москву прилетел президент Турции Эрдоган. Путин встретил его в Кремле. Переговоры продолжались более 6 часов. Сначала не один час беседовали с глазу на глаз, потом подключились главы МИД и министры обороны.

5 марта в Москву прилетел президент Турции Эрдоган. Путин встретил его в Кремле. Переговоры продолжались более 6 часов. Сначала не один час беседовали с глазу на глаз, потом подключились главы МИД и министры обороны. Обсуждали обострение в провинции Идлиб, где в последние недели шли беспорядочные бои, в которых под ударами сирийских военных погибли и десятки турецких солдат, затесавшихся в ряды террористов.Понятно, что сирийская правительственная армия была бы куда менее боеспособной, если бы не поддержка, обучение и разведывательная информация со стороны российских офицеров. Но если российские военные в Сирии по официальному приглашению властей, то турецкая армия там, как несколько абстрактно объясняет Эрдоган, "по приглашению сирийского народа". Если согласиться с правомерностью такой формулировки — "по приглашению народа" — то выходит, в любую страну можно войска вводить, хоть в Турцию, мол, "по приглашению народа".Понятно, что Эрдоган прибыл в Москву в возбужденном состоянии и с обидой на всех — от Сирии и НАТО до Евросоюза и России, мол, Турцию никто не понимает. Путин Эрдогана понял и для начала попросил прекратить в Идлибе огонь. Так и порешили. Сработал, по словам Путина, "тесный личный контакт"."Наш тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двустороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем. Мы обсудили весьма острую ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб. С начала этого года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность: регулярно обстреливали как позиции правительственных войск Сирии, так и мирные населенные пункты. Фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление боевых действий. Потери есть, к сожалению, и среди турецких военнослужащих. В этой связи еще раз выразил свое соболезнование господину президенту, знаю, что он очень переживает в этой связи, родным погибших, всему турецкому народу. Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", — подчеркнул российский президент.Как видим, Путин не скрывает, что не всегда согласен с Эрдоганом, и тем не менее президент России добивается "приемлемых решений". Эрдоган при этом покидает Москву с "большим желанием". И вот каким."Наше самое большое желание — продолжить наше сотрудничество на взаимном уважении и взаимной основе. В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений. Господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну", — заявил президент Турции.При этом в кратком тексте российско-турецкого протокола московских договоренностей сохранились все принципиальные для России и Сирии моменты. Вот как их зачитал в присутствии лидеров глава российского МИД Сергей Лавров:"Подтверждая приверженность суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, отмечая решимость бороться со всеми проявлениями терроризма и уничтожить все террористические группировки, которые признал таковыми Совет безопасности ООН и соглашаясь при этом, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами".То есть все на месте — суверенитет и неделимость Сирии, террористов — добить. И далее — три пункта, которые сохраняют стратегический для Асада успех зимней кампании. Город Саракиб в Идлибе отходит сирийским правительственным силам, что означает полный контроль над трассой М-5 "Дамаск – Хама – Алеппо". Трасса М-4 — от Латакии до Алеппо — тоже становится проезжей. Наша база Хмеймим как раз у Латакии, а М-4 еще и делит зону деэскалации, а фактически Идлибский котел для террористов — на две части, как бы разрубая его. При этом неподконтрольная Сирии территория в Идлибе сокращается на треть. В протоколе обо всем этом – ну, очень сухо, как бы технически."Договорились о нижеследующем. Первое — прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации, с 00:01 часов 6 марта 2020 года. Второе — создать коридор безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М-4. Третье — 15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 от населенного пункта Трумба, 2 километра западнее Саракиба, до населенного пункта Эль-Хавр", — пояснил Сергей Лавров.