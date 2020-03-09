В Красноярске завершился последний в сезоне этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Два представителя сборной России отлично выступили в этом сезоне и стали призерами общего зачета: Павел Кротов – второй, Максим Буров – третий.

В Красноярске завершился последний в сезоне этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Два представителя сборной России отлично выступили в этом сезоне и стали призерами общего зачета: Павел Кротов – второй, Максим Буров – третий.Кротов показал второй результат и по итогам состязаний на российском этапе турнира, сообщает РИА Новости. Победу в общем зачете среди мужчин одержал швейцарец Ноэ Рот. Другие наши спортсмены заняли по тогам зимы следующие места: Илья Буров – 12-е, Артем Потапов – 34-е, Сергей Семенов – 38-е.В женской лыжной акробатике победу по итогам сезона в Кубке мира праздновала представительница Австралии Лора Пил, Сюй Мэнтао из сборной Китая стала второй, Александра Романовская (Белоруссия) – третьей. Лучшей среди россиянок оказалась Любовь Никитина, занявшая 14-е место.