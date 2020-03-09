В Италии несмотря на активную вспышку коронавируса играют в футбол. В воскресенье состоялись перенесенные из-за инфекции матчи 26 тура. В одном из них Милан на стадионе Сан-Сиро проиграл Дженоа – 1:2.

В Италии несмотря на активную вспышку коронавируса играют в футбол. В воскресенье состоялись перенесенные из-за инфекции матчи 26 тура. В одном из них "Милан" на стадионе "Сан-Сиро" проиграл "Дженоа" – 1:2.Встреча на миланской футбольной арене, как и все остальные матчи дня, проходили при пустых трибунах. Гунеэзцы еще в первом тайме повели со счетом 2:0 после голов Горана Пандева и Франческо Кассаты. "Россонери" ответили лишь голом Златана Ибрагимовича.В остальных поединках дня "Парма" проиграла СПАЛу (0:1), "Сампдория" обыграла "Верону" (2:1), а "Удинезе" и "Фиорентина" не смогли выявить победителя (0:0). В заключительном матче дня "Ювентусу" предстоит сыграть с "Интером".