Двадцать первый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Казани, где встречались ведущие борьбу за выживание Рубин и самарские Крылья Советов. Гол словенца Дениса Поповича принес победу гостям из Самары 1:0.

Двадцать первый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Казани, где встречались ведущие борьбу за выживание "Рубин" и самарские "Крылья Советов". Гол словенца Дениса Поповича принес победу гостям из Самары 1:0.Встреча в Казани получилась острой и нервной. Дважды судья Владимир Москалев дважды отменял голы (как одной, так и другой команд) после просмотра видеоповтора. Соперники доигрывали встречу в неполных составах. В конце первого тайма после двух желтых карточек поле покинул нападающий "Рубина" Хвича Кварацхелия, а во втором тайме та же участь постигла полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского.Судьбу матча решил гол Дениса Поповича. На 42 минуте Попович получил пас от Деяна Радонича, вышел один на один с Юрием Дюпиным и переиграл его. Денис отличился во второй встрече подряд. Прошлом туре он поразил ворота "Оренбурга".Благодаря этой победе "Крылья Советов" набрали 22 очка и поднялись на 12 место. "Рубин", не забивший при Леониде Слуцком ни одного мяча, с 20 очками занимает 14 место.