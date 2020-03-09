На турецко-греческой границе - коллапс. В конце февраля Турция объявила Евросоюзу, что больше не может сдерживать беженцев на своей территории и открывает границу. В Грецию хлынули десятки тысяч человек, преодолевая на своем пути и реку, и колючую проволоку, и другие приграничные барьеры.

На турецко-греческой границе — коллапс. В конце февраля Турция объявила Евросоюзу, что больше не может сдерживать беженцев на своей территории и открывает границу. В Грецию хлынули десятки тысяч человек, преодолевая на своем пути и реку, и колючую проволоку, и другие приграничные барьеры.Такой недели греки не видели четыре с половиной года. Стоило Эрдогану сказать об открытой границе, как переход Кастанеэ — Эдирне превратился в поле боя 13 тысяч беженцев с двумя тысячами пограничников.Разреженной цепью стоят полицейские: все — в касках, со щитами, у всех противогазы.На самом краю Европы Янис Карагеджис живет уже 86-й год. Своих соседей знает в четырех поколениях и новых принимать не намерен."За годы, что я тут живу, мимо нас прошли тысячи мигрантов. Я уже турецкий выучил! Но сейчас они видят полицию и уходят обратно от границы", — рассказал Янис.Граница "на замке" — той, что с забором, колючей проволокой — между Грецией и Турцией, — всего-то 12 километров. Остальные 180 — только линия на карте: перебрался через реку — и ты в Евросоюзе.На все иностранные номера возле границы греческие власти рассылают SMS: "Не нарушайте границу и закон!" Суд над первой полусотней задержанных проводят за двое суток: приговор – 3,5 года тюрьмы каждому. Не помогает."Нам уже страшно, все по домам сидят. Каждую ночь кто-то приходит со стороны границы. Мы сразу записываем, сколько их, как выглядели, и звоним в полицию. Если бы я посадила этих людей в свое такси, мне бы дали 10 лет", — рассказала греческая таксистка.Но если за что-то готовы платить, продавец найдется. За доставку из турецкого лагеря до границы — 15 евро, за переправу через реку — 96. И вот с берега на берег лодки курсируют, как по конвейеру. Переправляют чаще в сумерках. Днем лодки — в камышах.Впрочем, желающих помешать потоку беженцев куда больше, чем тех, кто готов на нем заработать. Здесь так хорошо помнят 2015-й, что в ночной дозор на границе выходят даже фермеры на тракторах."Афганцы, иракцы, иранцы, сомалийцы — вот кто нам встречается. А нам говорят, что мы должны помогать обездоленным сирийцам. Сирийцев мы не видели! Как пять лет назад, так и сейчас. Эрдоган пытается добиться какой-то своей цели. Он пытается получить выгоду от Европы", — уверены местные жители.Но мигрантов теперь не ждут и по другую сторону забора. Человек с надписью "Полиция" на одежде на турецком буквально заставляет пассажиров штурмовать рубежи Евросоюза.А это, по всей видимости, наказание для тех, кто плохо старался. Есть еще кадры стрельбы якобы турецкой полиции за спинами мигрантов — все это официально не подтверждено, зато попало в местные новости.Вот такие заведения — их можно встретить в любом маленьком городе — называют просто "кафенио". Здесь не дают меню, особенно не заботятся об интерьере. Только столики, стулья, кофе и обязательный телевизор. Что-то вроде клуба по интересам для тех, кто постарше.Здешним "пикейным жилетам" от 70 и больше. В многоходовом турецком гамбите тут разбираются не хуже иных политологов."Мы не понимаем, зачем нам шлют этих людей. Сирийцы стреляли в турецких солдат, Турция потребовала извинений. Но почему они должны извиняться? Они на своей земле. Они говорят: "Не лезьте к нам, и мы не будем стрелять", — говорят местные жители. — Всегда есть надежда, но переговоры политиков не изменят того, что эти люди хотят в Европу. Их тоже жалко. Плохо, что мы оказались в этой ситуации".Здесь вообще любят поговорить за столом, потому и кулинарный бизнес популярен. Апостолос Пасиас купил кафе в километре от пограничного КПП пять лет назад — как раз в канун предыдущего кризиса беженцев."Сейчас намного хуже ситуация. Тогда был постоянный поток, но не так много сразу. Они не хотят жить здесь, они пытаются проехать дальше — в Германию, во Францию. Но проблема в том, что их возвращают обратно, и тут их надо как-то кормить и содержать", — говорит Пасиас.Теперь из-за закрытой границы в кафе почти никого. В Греции, где без работы сидит каждый шестой взрослый, — пустые столики — это приговор бизнесу, не говоря уже о том, что каждые сутки стычек на границе, по подсчетам местных СМИ, обходятся казне в 350 тысяч евро. Одних газовых гранат уходит по семьсот штук."Мы не хотим стрелять в беженцев. С тех пор, как им соврали, что граница открыта, ситуация стала очень трудной. Голодные люди — это всегда опасно. Но люди, которые хотят получить убежище, не бросают в полицейских камни. Думаю, они хотят чего-то другого", — сказал один их греческих полицейских.Кстати, о гранатах. На некоторых кадрах люди в похожей на полицейскую форме, явно хорошо организованные, отстреливают боеприпасы в сторону греческой границы. А это уже сами мигранты. Почему-то тоже с арсеналом. А вот и фото самих гранат. Опубликованы в информационном канале правительства.700 миллионов евро, направленные недавно Греции Евросоюзом, в такой ситуации будут кстати, как и военные корабли, которые идут на защиту границ в Эгейское море. Недавно на Лесбосе бунтующие беженцы разгромили православный храм. Это в Греции, где, как уверяют местные, на каждую сотню человек — по церкви. Тем временем Эрдоган заявляет Ангеле Меркель, что соглашение с ЕС по мигрантам нужно пересматривать, потому что не выполняется. И с этим теперь трудно спорить.