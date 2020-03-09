Склад немецких мин времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от новгородского поселка Демянск.

Склад немецких мин времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от новгородского поселка Демянск.На схрон наткнулась женщина, выгуливавшая в лесу своего пса. Оказывается, тайник с 736 боеприпасами находился всего в 300 метрах от людского жилья.Приехавшие саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция прошла штатно.Сотрудники ГУ МЧС России по Новгородской области отметили, что такие крупные склады находятся редко. За год в среднем уничтожается около 1500 боеприпасов.