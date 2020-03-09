Италия лидирует по числу смертей от коронавируса. Согласно статистике, от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в Италии умирает каждый двадцатый зараженный.

Италия лидирует по числу смертей от коронавируса. Согласно статистике, от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в Италии умирает каждый двадцатый зараженный. По данным на 8 марта число смертей составило 366, передает РИА Новости. Если учитывать, что заражено 7,3 тысячи человек, то смертность составила 4,96 процента.Второе место в печальном рейтинге принадлежит США. Хотя там выявлено только 472 случая заражения, но число смертей уже составило 19 – это 4,03 процента. На всем западном побережье страны введен режим ЧС из-за опасной эпидемиологической ситуации.На третьем месте находится Китай – 3,83 процента. На четвертом Иран – 2,96 процента.Меньше всего смертность в Южной Корее — 0,68 процента. Но эта страна лидирует в доле зараженных: на миллион ее жителей приходится 142,1 случая заболевания. На втором месте Италия, где этот показатель составляет 121,9, на третьем Иран – 80,9, на четвертом Китай – 58,3. В Швейцарии и Норвегии доля зараженных также высока — 39,3 и 31,5 соответственно. В США этот показатель составляет всего 1,4.Общее число людей в мире, зараженных коронавирусом, составляет 105 586. Вирус выявлен в 101 стране. За последние сутки в список вошли новые страны и регионы: Болгария, Молдавия, Французская Гвиана, Коста-Рика, Мальта, Мальдивы, Фареры, Мартиника.