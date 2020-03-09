Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Украине надо, чтобы лидеры западных стран, которые приедут в Россию в День Победы 9 мая, до этого завернули в Киев, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.По его мнению, в ходе торжеств президент РФ Владимир Путин будет обсуждать с главами государств и правительств вопросы, связанные с Украиной. В этой связи Климкин опасается, что они могут попробовать "совместно надеть нам на голову какой-то вариант", неприемлемый для Киева.Поэтому, по его мнению, украинская дипломатия должна все сделать возможное, чтобы "затащить" президентов Франции, США а также премьера Великобритании в Киев 8 мая, пишет РИА Новости.