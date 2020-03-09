Действия следователей по делу о крушении малайзийского Боинга в Донбассе, которые, как выяснилось, планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву, пойдут по беспределу, прогнозирует член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Действия следователей по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, которые, как выяснилось, планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву, "пойдут по беспределу", прогнозирует член Совета Федерации Франц Клинцевич.По его мнению, у следствия "не все благополучно с доказательной базой", а информацию они берут из интернета. Следственная группа засекретила свидетелей и теперь нагнетает обстановку перед завершением процесса, считает сенатор.Он также обратил внимание на несостыковки и странные решения Совместной следственной группы. Кроме того, Клинцевич ожидает реакции российского МИД на попытки следователей связаться с проживающими в РФ свидетелями в обход установленной процедуры, пишет РИА Новости.Судебный процесс по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году начнется в 9 марта в Гааге. У Совместной следственной группы есть четверо подозреваемых по этому делу: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.Как заявила официальный представитель МИД ФРГ, Германия приветствует начало уголовного судопроизводства, которое поможет "прояснению этого ужасного происшествия, лишившего жизни 298 человек". Берлин призвал все страны "к конструктивному участию в дальнейшем расследовании", пишет ТАСС.Начало судебного процесса в Гааге приветствует и Канада. Главы МИД страны Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что Оттава уверена в независимости и профессионализме участников Совместной следственной группы. По его словам, Канада также призывает все государства, включая Россию, в полной мере сотрудничать с нидерландскими юридическими органами в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН.