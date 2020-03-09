Молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу на трассе в штате Сонора севере Мексики. Автобус со спортсменами разбился в воскресенье, по меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 получили травмы.

Молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу на трассе в штате Сонора севере Мексики. Автобус со спортсменами разбился в воскресенье, по меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 получили травмы.Все пострадавшие члены команды вскоре были доставлены в несколько больниц города Эрмосильо, сообщает ТАСС. Об их состоянии данных не обнародовано.К расследованию автокатастрофы приступили правоохранительные органы. По предварительной версии ими рассматривается вариант с потерей водителем автобуса контроля над ним, в результате чего транспорт съехал с дороги и перевернулся.