Коронавирус вносит заметные коррективы в мировую политику, экономику и даже спорт. Туристическая отрасль по всему миру подсчитывает многомиллиардные убытки. В Италии, охваченной паникой из-за болезни массово отменяются крупные спортивные соревнования.

Автор: Дмитрий КиселёвКоронавирус вносит заметные коррективы в мировую политику, экономику и даже спорт. Туристическая отрасль по всему миру подсчитывает многомиллиардные убытки. В Италии, охваченной паникой из-за болезни массово отменяются крупные спортивные соревнования. Всерьез обсуждаются перенос летней Олимпиады в Японии на осень или возможность проведения соревнований без зрителей.Премьер- министр Италии подписал указ, запрещающий въезд и выезд в 15 провинций севера страны с 8 марта по 3 апреля. Под ограничения среди прочих попали Ломбардия, Модена, Парма, Пьяченца, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Новарра. Исключения для пересечения их границ могут быть сделаны лишь по крайне уважительным подтвержденным причинам рабочего или семейного характера. Кроме того, в указанные провинции смогут вернуться их жители, если захотят. На севере Италии проживают больше 15 миллионов человек.Огромные убытки терпит киноиндустрия. Из-за страха заразиться во многих странах люди просто перестали ходить в кинотеатры. Стало известно, что продюсеры решили перенести премьеру нового фильма про Джеймса Бонда с весны на конец осени.Отменяются и крупные международные встречи и форумы. В Брюссель на саммит "Индия – ЕС" решил не ехать индийский премьер Нарендра Моди. В России перенесен запланированный на конец марта Красноярский экономический форум. Отменен июньский Экономический форум в Петербурге, на более поздний срок переносится июньский саммит "Россия и исламский мир" в Казани. Убытки по всему миру несут банки, нефтяные компании и производители смартфонов. Новый коронавирус меняет планету.Китай пока выглядит наиболее технологически мобилизованным, а китайцы, для которых общественное выше личного, — более подготовленными для коллективного отпора заразе. В Европе главная проблема — Италия, а Шенген выглядит, скорее, отягощающим фактором.Автор: Ася ЕмельяноваДва метра — это ровно четыре шага в сторону. Третий день итальянцев учат держать дистанцию. На почте. Очередь перед отделением, потому что внутрь пускают по два человека. В офисах. В оперативном штабе МЧС раздвинули кресла и камеры — сложно всем, даже премьеру Джузеппе Конте. Вот он подъезжает к штабу, по привычке протягивает руку для приветствия и тут же ее отдергивает. Вирус ближе, чем два метра, — он в правительстве! Положительный анализ — у лидера Демократической партии и губернатора Лацио Николы Дзингаретти."Приехали! У меня тоже коронавирус! Я буду следовать протоколу, которому обязаны следовать все. Я чувствую себя хорошо, потому буду сидеть на домашнем карантине вместе с моими родными", — сказал Дзингаретти.Вирус почти в каждом государстве, даже в таком крохотном, как Ватикан. Это уже официально — первый случай зафиксировали 6 марта. За воротами Ватикана согласно последней переписи живут 600 человек,70 из которых — кардиналы — пожилые люди. Все — в зоне риска.Такой пустой Piazza Navona можно увидеть лишь на рассвете. Но это два часа дня. Ни туристов, ни итальянцев — только зазывалы. Они — в отчаянии. Все рестораны в центре в обеденное время — пустые.Фонтан di Trevi. К нему впервые можно подойти, увидеть. Туристов нет. Сувенирные лавки начинают закрываться: аренда магазина — 15 тысяч в месяц, а выручки — ноль.Так же пусто на Piazza del Popolo. Еще неделю назад за арендой сигвеев стояли в очереди, сегодня занят один. На нем — сам хозяин проката. Катается в поисках клиентов.Туристы не вернутся, пока не исчезнет вирус, но их умоляют на всех языках — мэр Милана Джузеппе Сала публикует видеообращение на английском: "Ждем не дождемся увидеть вас в нашем городе снова! В городе гостеприимном и современном. С его дизайном, кухней, культурой".Кроме туризма в Италии встало все. Суды не судят — правосудие отправили на карантин до 31 мая. Школы — на две недели, но, скорее всего, каникулы продлят еще на две. Обучение — дистанционно. Для старших уроки — в режиме конференций, младшим — неусидчивым — педагоги записывают видео и отправляют в родительские чаты.По тому же пути — закрыть школы, отменить мероприятия — идут почти все страны Европы. Число заряженных вирусом в Германии растет так же быстро, как пустуют полки в супермаркетах. Вспышка в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, а паника в Берлине — немцы готовят запас продуктов.Премьер Британии, посетив лабораторию и тщательно вымыв руки, анонсирует небывалые инвестиции в науку — Европе срочно нужны вакцина и экспресс-тесты.Франция отправила на каникулы студентов и детей трех департаментов и повысила уровень опасности со второго на третий."Наш приоритет — это защита пожилых граждан. Необходимо подойти к решению этой проблемы со всей ответственностью, дисциплинированно, хладнокровно и без паники, ведь эпидемия будет продолжаться какое-то время. Не могу сказать, сколько именно, но недели точно", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Форумы, матчи, игры, чемпионаты, концерты — отменяется и переносится все. В июне не будет Петербургского экономического форума, велогонок "Милан – Сан-Ремо", "Тиррено – Адриатико", Римского марафона. Сидеть дома — единственный способ остановить вирус. Даже молиться — перед телевизором. Пара Римский в это воскресенье перед паствой не появится — его обращение будут транслировать по телевизору.