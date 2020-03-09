Авария случилась 14 сентября прошлого года

В Костроме вынесли приговор водителю, по вине которого произошло смертельное ДТП. Произошла авария вечером 14 сентября прошлого года, тогда 32-летний житель областного центра сел за руль своей «Тойоты» в нетрезвом виде. На улице Костромской иномарка столкнулся с «Ладой», в которой ехала семья из Мурманской области. В ДТП погиб 8-летний ребёнок, а его родители с различными травмами попали на больничную койку. Свою вину в случившемся водитель признал.Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Помимо этого, мужчина должен будет выплатить родителям погибшего мальчика болеше 3,6 миллионов рублей.