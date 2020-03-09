Определился ещё один четвертьфиналист Кубка Гагарина. Им стал ЦСКА выигравший в Нижнем Новгороде у Торпедо с результатом 3:2 в четвертом матче серии.

Определился ещё один четвертьфиналист Кубка Гагарина. Им стал ЦСКА выигравший в Нижнем Новгороде у "Торпедо" с результатом 3:2 в четвертом матче серии.Хоккеисты "Торпедо" дали бой сильнейшему клубу страны. На исходе второго периода ворота москвичей поразил Чарльз Геноуэй, а на 43 минуте Джордан Шредер забросил вторую шайбу. Но армейцы ушли от поражения в основное время благодаря голам Мэтта Робинсона и Максима Шалунова – 2:2. Командам пришлось задержаться на льду. Дополнительное время продлилось три минуты. Победную шайбу в ворота автозаводцев отправил Кирилл Капризов.ЦСКА выиграл встречу с результатом 3:2, а вместе с ним и серию 4:0. Армейцы стали третьим клубом, преодолевшим первый рубеж. Ранее в четвертьфинал вышли хоккеисты СКА и "Ак Барса".