На регбийных полях Европы состоялись матчи престижного турнира Кубок шести наций. В рамках четвертого тура соревнования сменился лидер КШН. Теперь первое место принадлежит регбистам сборной Англии, которые сместили Францию.

На регбийных полях Европы состоялись матчи престижного турнира Кубок шести наций. В рамках четвертого тура соревнования сменился лидер КШН. Теперь первое место принадлежит регбистам сборной Англии, которые сместили Францию.Англичане одержали непростую победу над соседями из Уэльса. Они выиграли первый тайм (20:9), но во втором валлийцы добавили настолько, что едва не оставили "Алых роз" с носом. Как итог, 33:30 в пользу сборной Англии.Регбисты Франции же на выезде проиграли Шотландии. "Чертополохи" стали первой командой Кубка шести наций, которая смогла остановить непобедимых до этого матча французов. Матч закончился со счетом 28:17 в пользу шотландцев.Еще одна встреча между Ирландией и Италией сыгран не был. Его перенесли из-за инфекционной ситуации на Апеннинском полуострове. Он будет сыгран позже.Таким образом, после четырех туров Кубка шести наций Англия набрала 13 очков, Франция осталась с аналогичным количеством очков, но по дополнительным показателям уступила первенство в таблице. Далее идет Шотландия (10), Ирландия (9), Уэльс (7) и Италия (0).