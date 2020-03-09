Московский Локомотив одержал победу в матче 21 тура чемпионата России по футболу над грозненским Ахматом. Встреча проходила на столичном стадионе РЖД Арена и завершилась с минимальным счетом 160 в пользу железнодорожников.

Московский "Локомотив" одержал победу в матче 21 тура чемпионата России по футболу над грозненским "Ахматом". Встреча проходила на столичном стадионе "РЖД Арена" и завершилась с минимальным счетом 160 в пользу "железнодорожников"."Локомотив" выступал против грозненцев без своего главного тренера, получившего дисквалификацию после матча 20 тура с "Зенитом", где он получил красную карточку. На матче с "Ахматом" он наблюдал за матчем с трибун стадиона в Черкизове.Его подопечные забили уже на 23 минуте, когда ворота гостей поразил Гжегож Крыховяк. Однако вскоре гол был отменен в результате просмотра VAR. Тем не менее, уже через десять минут Эдер Лопес забил гол по всем правилам, который и стал победным для "Локо".Грозненцы могли отыграться в концовке, когда в результате своей атаки получили право на пенальти за попадание мяча в руку Соломона Кверквелии. Грузинский защитник хозяев поля получил красную карточку, а игрок гостей Исмаэл не забил с 11 метров благодаря вратарю "железнодорожников" Гилерме, отразившему удар ногой.Даже в меньшинстве "Локомотив" сохранил победный счет. Благодаря успеху в родных стенах красно-зеленые набрали 38 очков и вышли на второе место РПЛ.