Более тысячи человек работают на месте трагедии на востоке Китая, где обрушилось здание гостиницы, использовавшейся в качестве карантина для людей, контактировавших с больными коронавирусом. В настоящее время известно о десяти погибших, под завалами до сих пор находится более 20 человек.

Опубликованы кадры с дрона, запечатлевшие место трагедии в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, где в субботу, 7 марта, рухнуло семиэтажное здание отеля.Как сообщалось ранее, под обломками оказался 71 человек, 23 из них до сих остаются под завалами. По данным "Синьхуа", власти официально подтвердили информацию о десяти жертвах – ранее поступали данные о семи погибших.Напомним, что гостиница использовалась в качестве временного карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Известно, что в момент ЧП в ней проводились ремонтные работы, владелец здания находится под пристальным контролем полиции.Китайские СМИ отмечают, что рухнувший дом, площадь которого составляла семь тысяч квадратных метров, был построен в 2013 году. В 2018 году его переоборудовали в отель, рассчитанный на 66 номеров.В настоящее время спасательная операция продолжается. В ней задействовано более тысячи человек.