Чемпионат Италии по футболу может быть приостановлен до отступления коронавирусной инфекции. С подобной идеей выступил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

Чемпионат Италии по футболу может быть приостановлен до отступления коронавирусной инфекции. С подобной идеей выступил министр спорта страны Винченцо Спадафора.Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах. Проведение встреч без зрителей видится недостаточной мерой. "Думаю, что президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина нас поддержит. Не нужно дожидаться, пока заболеют первые игроки", — приводит слова Спадафоры ТАСС.В связи с эпидемией заболеваний, вызванный COVID 19, в Италии перенесена часть матчей 25 и 26 тура Серии. Некоторые встречи прошли без зрителей. Но министерство спорта выступает за более решительные меры.