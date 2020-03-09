Погода в Москве установила новый рекорд тепла. Столбики термометров в городе уже поднялись выше 8 градусов впервые за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Погода в Москве установила новый рекорд тепла. Столбики термометров в городе уже поднялись выше 8 градусов впервые за 140-летнюю историю метеонаблюдений.Однако солнца жителям столичного региона сегодня ждать не стоит — весь день будет пасмурно, передает телеканал "Россия 24". О том, какой будет предстоящая неделя, рассказал ведущий метеоролог Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В Москве уже в 6 утра на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали +8,5, что на 0,2 градуса выше предыдущего достижения этого дня, зафиксированного в 2014 году, — сообщил синоптик. — Такого тепла в Международный женский день в столице не было никогда за все 140 лет регулярных инструментальных метеонаблюдений. И апрельские температуры будут радовать жителей Центральной России всю предстоящую неделю".