Мужчина незаконно осуществил постановку иностранных граждан на миграционный учет в строящемся помещении на Рождественской улице...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Некрасовка задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что 49-летний мужчина незаконно осуществил постановку иностранных граждан на миграционный учет в строящемся помещении на Рождественской улице, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18