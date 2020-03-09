В Египте скончался 60-летний гражданин ФРГ, заболевший COVID-19. Он стал первой в стране жертвой нового коронавируса. Немец провел в Египте семь дней.

В Египте скончался 60-летний гражданин ФРГ, заболевший COVID-19. Он стал первой в стране жертвой нового коронавируса.Как сообщил в воскресенье, 8 марта, официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед, симптомы заболевания проявились у мужчины после приезда в Хургаду из Луксора. 6 марта немец обратился в больницу, ему сделали необходимые анализы. На следующий день выяснилось, что результаты тестов на коронавирус положительные. Мужчину поместили в интенсивную терапию, однако 8 марта его состояние ухудшилось, и он скончался.Власти ФРГ сообщили египетским властям, что заболевший провел в Египте семь дней, пишет РИА Новости.Министр здравоохранения Египта Хала Зайд проинформировала 7 марта, что диагноз "коронавирус" подтвержден у 45 человек, находящихся на борту туристического теплохода в Луксоре. В числе зараженных 19 иностранцев. Позже министр уточнила, что при повторном осмотре 11 из 45 случаев оказались "негативными".Ранее в Египте были зарегистрированы три случая заболевания, один человек уже вылечился.