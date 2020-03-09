Ситуацию с коронавирусом обсудил с мировыми лидерами исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. И предложил провести телефонную конференцию: Израилю есть что предложить, ситуация в стране находится под контролем.

Ситуацию с коронавирусом обсудил с мировыми лидерами исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. И предложил провести телефонную конференцию: Израилю есть что предложить, эпидемия в стране находится под контролем.Нетаньяху призвал граждан принимать во внимание только официальную информацию Минздрава и уполномоченных лиц и не поддаваться панике.По данным израильского Минздрава, в стране сейчас 25 инфицированных коронавирусом, один из них в реанимации. Тысячи израильтян находятся дома на карантине, потому что только вернулись из поездок по странам Европы, передает ТАСС.Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране. За сутки подтверждены диагнозы у трех человек в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие вернулись из поездки в Италию в последние две недели. Носителей нового типа коронавируса поместили в инфекционные боксы.