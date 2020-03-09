В первый день после распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушились. Так, стоимость нефти Brent снизилась на 31 процент и составила 31,43 доллара за баррель.

В первый день после распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушились. Так, стоимость нефти Brent снизилась на 31 процент и составила 31,43 доллара за баррель. В последний раз такой антирекорд был зафиксирован в январе 2016 года (31,5 доллара за баррель), а до этого – весной 2004 года, напоминает РИА Новости.Нефть марки WTI подешевела на 27 процентов – до 30,27 доллара за баррель. В последний раз такая низкая стоимость фиксировалась в 2016 и 2003 годах. Однако к 01:23 по времени Москвы нефть WTI повысилась в цене до 32,9 доллара.6 марта состоялись переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. Они были полностью провалены: стороны не согласовали новые параметры сделки, а также не сумели продлить срок действия текущих договоренностей.