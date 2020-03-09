Цветы и открытки стали приятным сюрпризом для всех, кто в этот день посетил РЭО ГИБДД.

С 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции поздравляли не только дам на дорогах, но тех, которые в канун праздника обратились в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД за получением водительских удостоверений и номерных знаков на автомобили.Теплые поздравления, цветы и открытки получили автолюбительницы во Владимире и в разных районах области, в том числе в Киржаче и Гороховце. А в Коврове сотрудники полиции заранее подготовили именные открытки для женщин, записавшихся на получение водительского удостоверения через портал государственных услуг. Инспекторы РЭО ОГИБДД, вручая открытки вместе с новым водительским удостоверением, желали милым дамам безаварийной езды и удачи на дороге.Слова благодарности от полицейских сегодня услышали педагоги и методисты «Юношеской автомобильной школы» г.Владимира, куда с поздравлениями прибыли сотрудники пропаганды областной Госавтоинспекции. Милых женщин отметили за их вклад в работу с детьми и подростками.УГИБДД УМВД России по Владимирской области всем участницам дорожного движения желает прекрасного настроения и безаварийных дорог!