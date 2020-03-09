В Кировской области лесовоз вывалил свой груз прямо в лоб легковому автомобилю. Ролик, снятый регистратором участника ДТП, напомнил пользователям Сети сцену из художественного фильма Пункт назначения.

В минувшую пятницу, 6 марта, под Кировом произошло ДТП, едва не закончившееся трагедией. Один из участников аварии запечатлел инцидент на регистратор, установленный в салоне его автомобиля.Лесовоз не вписался в габариты моста и задел его, после чего груз вывалился на проезжую часть прямо в лоб встречной легковушке.К счастью для водителя, бревна выпали не на сам автомобиль, а перед ним. Тем не менее, столкновения избежать не удалось.Пользователи Сети сравнивают этот инцидент с известной сценой из художественного фильма "Пункт назначения", где при схожих обстоятельствах упавшие с грузовика стволы устроили масштабную аварию на шоссе.