В ночь с 5-го на 6 марта уже после затянувшихся переговоров с Эрдоганом Путин встретился в Кремле с руководителями парламентских фракций, как сказал президент, посоветоваться по поводу поправок к Конституции. При этом глава государства мягко предостерег всех от переоценивая собственной роли.

В ночь с 5-го на 6 марта уже после затянувшихся переговоров с Эрдоганом Путин встретился в Кремле с руководителями парламентских фракций, как сказал президент, посоветоваться по поводу поправок к Конституции. При этом глава государства мягко предостерег всех от переоценивая собственной роли."Как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", — отметил глава государства.То есть президент прямо обращается к народу с просьбой прочесть каждую поправку и осознать ее смысл, а голосуя,- фактически взять на себя личную ответственность за новые строки Конституции.Комментируя социальную политику государства — ту, что закладывается в Конституцию, Путин обращает внимание на новые возможности России, которых раньше не было."У нас появились новые возможности. И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере, обеспечить индексации пособий, пенсий и так далее, сегодня мы можем это сделать, а значит, обязаны. А если это так, то будет правильно в основном законе это и закрепить. Все это в известной степени — наше с вами общее достижение, выход на новые возможности", — сказал президент.При этом Путин определил и главный принципиальный момент. Конституция — основной закон страны — должна объединять граждан России. Тоже требует осознания.Сам Путин знает, о чем говорит, ведь именно он в самом конце 90-х подхватил распадающуюся Россию чуть ли не у точки невозврата и, встав у руля, смог собрать страну. То десятилетие вспоминается словно ужасный кошмар, а многие события того времени просто из памяти хочется стереть. Путин, наоборот, стирать ничего не желает, а находит объединяющее начало даже с помощью 90-х."Вещи, которые объединяют всех нас даже в политическом плане, тоже могут быть найдены. Например, никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, но вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан, наверное, этого точно никто не хочет. Но нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны — тоже этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, вернее, в нашем будущем", — заявил глава государства.Как раз о тяжелых событиях тех лет, о жизни, которую сейчас даже трудно себе представить, — новый документальный проект телеканала "Россия" "Пролетев над бездной", над которым мы работаем вместе с моим коллегой Андреем Кондрашовым. Андрею удалось найти и напомнить из 90-х такое, во что сегодня даже трудно поверить.Премьера — уже скоро. И нам как раз хотелось показать, сколь другой страной мы стали с тех пор. Кстати, тогда действующая Конституция России принималась и писалась наспех — после путча 1993 года, когда Ельцин из танка палил по парламенту страны. Путин не забыл и это."Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в Послании как раз тоже об этом сказал. Это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле", — отметил президент.Это уж точно. Кстати, для нашего фильма президент Путин любезно согласился дать Андрею Кондрашову специальное интервью. В нем есть фрагмент, касающийся и поправок в Конституцию, которые уже скоро будет обсуждать Госдума во втором чтении."Мы рассматриваем поправки в Конституцию. И звучит очень много разных предложений. Отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. И на Западе, и в тех же Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза. Неограниченное количество можно было избираться. На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено. Предлагается парламентская республика. Это, я убежден, абсолютно неприемлемо для России. Чтобы стабильнее была ситуация в стране, нам нужно иметь устойчивые, столетиями отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они столетиями отработаны, мы сейчас видим сбои большие. В Европе полно таких сбоев. В Бельгии целый год правительства нет. Там, правда еще и свои межэтнические проблемы и так далее. А у нас-то межэтнических проблем нет что ли? У нас мгновенно они вспыхнут. Только дай, создай условия для этого. Поэтому это не про нас. Для нашей страны это неприемлемые системы. Много говорят о том, чтобы какие-то альтернативные параллельные органы власти создать, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю это абсолютно неприемлемым. Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. А если подытожить все, что я сказал, вывод такой. Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна", — подчеркнул президент.Яснее некуда.