Граждане Чехии, совершавшие восхождение во время отпуска в Австрии, стали жертвами лавины. Спасателям удалось обнаружить тела чехов, погибших утром в воскресенье, и спустить их с горы при помощи вертолетов.

Утром в воскресенье, 8 марта, в горном массиве Дахштайн в Штирийских Альпах на территории Австрии в результате схода лавины погибли пять человек.Как сообщается, ЧП произошло на высоте около 2700 метров. Местные специалисты определили лавину, как "сильную". По их оценке, площадь, оказавшаяся в зоне схода, составила примерно 400 на 200 метров.Известно, что спасателям удалось обнаружить тела всех погибших и спустить их с горы при помощи вертолетов.По данным РИА Новости, жертвами трагедии стали граждане Чехии – три женщины и два мужчины в возрасте от 28 до 47 лет.