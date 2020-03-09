Мадридский футбольный клуб Реал упустил возможность вернуть себе первую строчку чемпионата Испании. В матче 27 тура мадридцы в гостях потерпели поражение от севильского Бетиса со счетом 1:2.

Мадридский футбольный клуб "Реал" упустил возможность вернуть себе первую строчку чемпионата Испании. В матче 27 тура мадридцы в гостях потерпели поражение от севильского "Бетиса" со счетом 1:2.Хозяева открыли счет после гола своего защитника Сиднея, отличившегося на 40 минуте. Впрочем, севильцы получили ответный гол под самый занавес первого тайма – ударом с 11-метровой точки Карим Бензема счет сравнял. Победный гол "Бетиса" был забит Кристианом Тельо на 82 минуте.После поражения "Реал" остался с 56 очками и не смог вернуть себе первое место. Лидером осталась "Барселона", которая накануне набрала свой 58 балл в турнире. "Бетис" же благодаря успеху в матче со "сливочными" прервал свою шестиматчевую серию без побед, и набрал 33 очка. Он идет на 12 месте.