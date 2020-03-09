Женская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем командных соревнований на этапе Кубка мира в греческих Афинах. Команду представляли Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян и София Позднякова.

Женская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем командных соревнований на этапе Кубка мира в греческих Афинах. Команду представляли Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян и София Позднякова.В финальном противостоянии россиянки взяли верх над греческими соперницами. Итоговый счет 45:35 в пользу представительниц России. Бронзовую медаль этапа Кубка мира завоевали венгерские саблистки, нанесшие поражение спортсменок из Польши (45:36).Следующий этап Кубка мира состоится 23 марта в Польше.