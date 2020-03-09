Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду пошутил на тему пустых трибун, при которых его команда сыграет центральный матч 26 тура против Интера. Португалец отдал воздушные пять болельщикам, которых там не было.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пошутил на тему пустых трибун, при которых его команда сыграет центральный матч 26 тура против "Интера". Португалец отдал "пять" болельщикам, которые там не было.Ситуация произошла перед матчем, когда игроки "Ювентуса" приехали на стадион "Альянц" и вышли из клубного автобуса. Роналду сразу направился к заграждению, за которым обычно находятся фанаты. Но в Италии коронавирус, спортивные мероприятия проходят без зрителей, и болельщиков там не оказалось.Ronaldo with ghost fans