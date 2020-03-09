Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск трех снарядов. С начала 2020 года это второй подобный запуск.

Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск трех снарядов. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.Как уточняется, снаряды были запущены из города Сондок на востоке страны в сторону Японского моря.С начала 2020 года это второй подобный запуск. Первый пуск КНДР провела 2 марта, напоминает РИА Новости.Ранее власти Северной Кореи сообщили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии, в процессе которых были проведены стрельбы реактивных систем залпового огня большого калибра. При этом южнокорейский Комитет начальников штабов сообщал о запуске из района города Вонсан двух снарядов. Достигнув максимальной высоты 35 километров, они пролетели 240 километров, сообщает ТАСС.