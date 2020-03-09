Школьник, подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге, рассказал на допросе подробности трагедии. По его словам, роковой выстрел был сделан случайно. Об этом со ссылкой на защитника подростка сообщает Интерфакс. Свою вину мальчик признал.

Школьник, подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге, рассказал на допросе подробности трагедии. По его словам, роковой выстрел был сделан случайно. Об этом со ссылкой на защитника подростка сообщает "Интерфакс". Свою вину мальчик признал.Обвинение задержанному пока не предъявлено. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.Адвокат также сообщил, что задержанный находится в подавленном состоянии: убитый был его лучшим другом. Семья подростка готова оказать помощь семье погибшего.Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в санкт-петербургском Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, трагедия произошла в одной из квартир на третьем этаже. Сын владельца квартиры – судьи – застрелил из отцовского охотничьего ружья своего знакомого. Тело убитого подростки вынесли в подъезд, подняли на 7 этаж, бросили там на лестничной клетке и разбежались. Подозреваемого задержали лишь спустя 12 часов в Пушкине.