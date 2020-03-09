Программу двадцать первого тура чемпионата России по футболу продолжил матч между Сточи и Уралом из Екатеринбурга. Сочинцы одержали важную победу с результатом 2:0.

Программу двадцать первого тура чемпионата России по футболу продолжил матч между "Сочи" и "Уралом" из Екатеринбурга. Сочинцы одержали важную победу с результатом 2:0.Игра проходила при заметном преимуществе сочинцев. Активно действовали впереди Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Антон Заболотный. Первый мяч побывал в воротах уральцев на 35 минуте. Вратарь гостей Ярослав Годзюр не удержал в руках мяч после удара Кокорина, и находившийся рядом Мостовой оказался первым на добивании. Гости могли отыграться незадолго до перерыва, но Николай Димитров пробил прямо во вратаря южан Сослана Джанаева.Во втором тайме успех "Сочи" ударом с линии штрафной развил правый защитник Кирилл Заика. Попытки "Урала" отыграть хотя бы один гол были сведены на нет обороной сочинцев и Джанаевым. "Сочи" выиграл 2:0 и набрал 18 очков. Южане остаются на последнем месте, но их положение выглядит не столь тяжелым. "Урал" с 25 очками остался на восьмой позиции.