В столице Турции в настоящее время проходит несанкционированный марш против насилия над женщинами, передает канал Россия 24.

В столице Турции в настоящее время проходит несанкционированный марш против насилия над женщинами, передает канал "Россия 24".Полиция заблокировала дорогу активисткам. Женщины с плакатами пытаются прорваться на Истикляль – главную пешеходную улицу города, но правоохранители их держат.В прошлом году во время такой же акции полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.