Вечером в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу на территории мечети, расположенной в северо-восточной части Парижа.

Вечером в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу на территории мечети, расположенной в северо-восточной части Парижа. В результате ЧП один человек был ранен. Такие данные сообщил телеканал BFMTV.Как уточняется, инцидент произошел в районе 20:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы). Вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в 19 округе Парижа и выстрелил в другого человека, после чего уехал на мотороллере. В настоящее время его местонахождение неизвестно. По словам очевидцев, в момент стрельбы мужчина был в шлеме.Жизни пострадавшего ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.