Очевидец снял на видео последствия дорожно-транспортного происшествия в Петербурге, где столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка. В результате инцидента четыре человека, в том числе – семилетний ребенок, получили травмы средней степени тяжести.

В воскресенье, 8 марта, на улице Энергетиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием маршрутки и двух легковушек. Последствия ДТП снял на видео очевидец.Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали четыре человека – водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, а также – мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi Lancer и два его пассажира, в том числе – семилетний ребенок.У травмированных диагностированы повреждения средней степени тяжести.Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.