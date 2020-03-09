Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал перестановки в правительстве Украины, проведенные президентом Владимиром Зеленским.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал перестановки в правительстве Украины, проведенные президентом Владимиром Зеленским. Как считает эксперт, на Украине разрушена система государственного управления. Это подтверждают трудности в подборе кандидатов на посты министров. Романенко заявил изданию "Главред", что госслужба в современной Украине не привлекает профессионалов из-за "смешных зарплат", которые помещают всю жизнь под микроскоп.По мнению Романенко, время для реформы госслужбы упущено из-за того, что Зеленский не имел четких приоритетов в повышении эффективности госинститутов. Сложившаяся ситуация грозит коллапсом государства, и украинцам надо готовиться к жизни после него, отметил политолог.В среду Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, пишет РИА Новости.