Мужчина воспользовался чужим аккаунтом, забронировал машину и воспользовался ею для совершения поездки...
Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.
В рамках профилактического мероприятия сотрудники ДПС на бульваре Энтузиастов остановили автомобиль каршеринга марки «Киа Рио». В результате проверки документов у 25-летнего водителя было установлено, что гражданин не является клиентом данной каршеринговой компании. Мужчина воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в сети Интернет, забронировал машину и совершил поездку.
Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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