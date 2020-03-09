Мужчина воспользовался чужим аккаунтом, забронировал машину и воспользовался ею для совершения поездки...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В рамках профилактического мероприятия сотрудники ДПС на бульваре Энтузиастов остановили автомобиль каршеринга марки «Киа Рио». В результате проверки документов у 25-летнего водителя было установлено, что гражданин не является клиентом данной каршеринговой компании. Мужчина воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в сети Интернет, забронировал машину и совершил поездку.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60