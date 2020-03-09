Омские полицейские начали проверку, когда в интернете распространилось видео дикого содержания: к автомобилю, набравшему скорость, привязаны детские санки, и в них сидит ребенок.

Омские полицейские начали проверку после того, как в интернете распространилось видео дикого содержания: к автомобилю, набравшему скорость, привязаны детские санки, и в них сидит ребенок. Потом ребенок падает на асфальт, движущаяся позади машина едва успевает затормозить. Есть предположение, что инцидент произошел на Моторной улице.Сейчас автоинспекторы устанавливают личность водителя, который так рисковал жизнью и здоровьем малыша.