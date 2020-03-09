09.03.2020

2020-03-09 09:40:03

Владимирцы выйдут на митинг против закрытия перехода в Юрьевце

Муниципальные власти дали согласие на проведение мероприятия 15 марта.

Напомним, пешеходный переход в Юрьевце был ликвидирован на прошлой неделе. О том, что переход будет убран дорожники предупреждали давно, тем более, что у этого наземного перехода есть дублер – подземный переход. Правда его состояние по мнению жителей микрорайона оставляет желать лучшего.

Руководство Упрдор «Москва-Нижний Новгород во время встречи, проходившей в феврале, заверили, что косметический ремонт сооружения запланирован на этот год. Накануне в социальных сетях появилось видео самого подземного перехода. И первые теплые дни показали, что его состояние оставляет желать лучшего.